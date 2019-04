Vida Urbana Confira o que abre e o que fecha no feriado do Dia do Trabalhador em Goiânia A data vai alterar os horários de funcionamento de shoppings, comércios e serviços na Região Metropolitana da capital

O feriado do Dia do Trabalhador, que acontece nesta quarta-feira (1), vai alterar os horários de funcionamento de shoppings, comércios e serviços na Região Metropolitana de Goiânia. O Serviço Social da Indústria de Goiás (Sesi) preparou diversas atividades em comemoração a data, incluindo concurso de melhor churrasco, shows e orientações de saúde. O Festival do Trabalhador da Indústria a...