Cidades Confira o que abre e o que fecha neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, na Grande Goiânia Algumas atividades e serviços terão seus horários modificados

Atualizada às 11h56. O Dia do Trabalhador é celebrado neste sábado (1º) em todos Brasil e com isso algumas atividades e serviços devem ter seus horários modificados devido ao feriado em Goiás. Confira abaixo como será o funcionamento de algumas atividades, serviços e estabelecimentos. Veja Correios: As agências dos Correios não funcionaram neste sábado (1º). A...