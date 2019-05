Cidades Confira o que abre e fecha no feriado da padroeira de Goiânia Folga no comércio será facultativa, mas data comemorativa interfere em serviços de órgãos públicos

O feriado municipal da próxima sexta-feira (24) afetará o funcionamento de repartições públicas e do comércio em Goiânia. A data é em homenagem a Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da cidade. O POPULAR fez um levantamento do que abre e fecha durante o dia de folga em Goiânia, e os estabelecimentos que tiveram alteração no horário de atendimento ao públic...