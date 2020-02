Cidades Confira o horário de atendimento dos Correios durante o Carnaval em Goiânia Os horários podem variar de acordo com a unidade e podem ser conferidos no site da instituição

Os Correios informam que o atendimento durante as festividades de Carnaval no período de 22 a 26 de fevereiro será especial. As unidades de atendimento que funcionam aos sábados abrirão normalmente no dia 22. Já na segunda e terça-feira, 24 e 25, não haverá expediente. Já na Quarta-feira de Cinzas, as agências funcionarão a partir de 12h. Os horários po...