Cidades Confira o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (26) Programa coloca em debate os assuntos mais quentes da última semana

A pauta desta sexta-feira (26) do Happy Hour da Notícia trouxe temas sobre cultura, política e serviços para o cidadão. Os comentaristas do POPULAR vão falar sobre a crise no Vapt Vupt, as dúvidas em relação à realização do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica) e a relação do governador Ronaldo Caiado (DEM) com a Assembleia Legislativa do Estado de Goi...