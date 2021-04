Cidades Confira o decreto que flexibiliza atividades econômicas de Goiânia; Leia na íntegra A decisão foi tomada após uma reunião na tarde desta quinta-feira (22) com empresários

A Prefeitura de Goiânia autorizou a abertura do comércio durante o final de semana, mas com horário definido e restrições contra disseminação da Covid-19. O regramento foi publicado em decreto no final da noite desta quinta-feira (22), alterando o documento anterior, e já vale para o próximo sábado (24) e domingo (25). A decisão foi tomada após uma reunião na tarde d...