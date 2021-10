Cidades Confira o calendário da testagem ampliada contra a Covid-19 em Goiânia nesta semana Podem realizar o exame pessoas a partir de cinco anos de idade que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados e que não apresentam sintomas

Com o objetivo de rastrear casos assintomáticos de Covid-19 em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde segue realizando a testagem ampliada no município. Podem realizar o exame pessoas a partir de cinco anos de idade que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados e que não apresentam sintomas. Confira: 04/10 – Segunda-feira Horário: 08h às 16h ...