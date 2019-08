Cidades Confira estado de saúde das vítimas do acidente com ônibus do transporte coletivo em Goiânia Três pessoas seguem internadas no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), nesta sexta-feira (9)

Três pessoas seguem internadas na tarde desta sexta-feira (9), no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), vítimas da colisão entre um ônibus do transporte coletivo e caminhão. O acidente deixou um morto e 15 feridos, na quinta-feira (8), no Setor Jardim Presidente, em Goiânia. Igor Mota Queiroz, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Sete ferido...