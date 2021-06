Com a chegada, na manhã desta quarta-feira (2), de mais uma remessa de vacina contra a Covid-19 a previsão é que alguns municípios goianos ampliem mais a imunização por faixa etária por ordem decrescente. Em Aparecida de Goiânia, a vacinação será suspensa na quinta-feira (3) devido o feriado de Corpus Christi, mas retorna na sexta-feira (4).

Aparecida nesta quarta segue vacinando pessoas acima de 58 anos e os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI). A vacinação por faixa etária decrescente sem agendamento prévio é realizada nos drives-thu da Cidade Administrativa Maguito Vilela e no Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.

Já quem optar por vacinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) é necessário agendamento por meio do aplicativo “Saúde Aparecida”. As doses estão sendo aplicadas nas unidades dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Goiânia

A capital espera receber cerca de 40 mil doses e nesta quinta-feira (3) inicia a vacinação para pessoas acima de 59 anos. A capital aguarda a chegada do imunizante para definir a estratégia da vacinação. Mas o intuito é concluir a imunização desta faixa etária nesta semana e na próxima já avançar para 58 anos.

Trindade

O município, por sua vez, informou que a projeção é que 2,5 mil doses sejam enviadas para o município. A cidade hoje vacina pessoas com mais de 59 anos e o grupo remanescente do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A Prefeitura informou ainda que neste feriado seguido de final de semana não haverá vacinação no município. Segundo a prefeitura esse será o primeiro feriado que as equipes folgarão desde o início da campanha. A cidade que está vacinando nos períodos matutino, vespertino e noturno, retoma na segunda-feira (6) a vacinação para pessoas acima de 58 anos ou mais e dos remanescentes dos grupos prioritários PNI.

Itumbiara

Na cidade, no Sul do Estado, a superintendente de Vigilância em Saúde, Elinamar Arantes, disse que o município ainda não foi informado de quantas doses receberá. Segundo ela, a Secretaria Municipal de Saúde irá seguir a ordem decrescente de idade, avançando para pessoas acima de 57 anos. No entanto, o calendário de vacinação ainda não foi divulgado.

No município, a orientação para a pessoa que vai vacinar por idade é ir direto aos postos de vacinação e não há sem necessidade de cadastro prévio no site da Prefeitura, mas precisa apresentar CPF, Cartão SUS, cartão de vacinação e originais e cópias do documento de identificação com foto (como carteira de identidade ou CNH) e do comprovante de endereço.

Caso o comprovante de endereço não esteja no nome da pessoa a ser vacinada, ela deve fazer uma declaração, de próprio punho, informando que mora ou trabalha em Itumbiara. A declaração será anexada ao comprovante de endereço original.

A vacinação no município é realizada no espaço Capim de Ouro, na Avenida Beira Rio, na modalidade sistema drive-thru, e no Colégio Estadual Dom Veloso, com entrada pela portaria da Rua João Rodrigues Jota (antiga Rua 10), no Bairro Santos Dumont, para pedestres.