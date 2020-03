A Prefeitura de Rio Verde divulgou os horários de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de quarentena por conta do coronavírus (Covid-19). Já são três casos da doença confirmados no município, três mulheres, entre 40 e 60 anos, que estão em isolamento domiciliar se recuperando dos sintomas.

O CAIS Norte e o CAIS Centro funcionarão das 7h às 13h, por se tratar apenas de atendimentos em especialidades e para evitar maiores riscos de contaminação. No prédio da Secretaria de Saúde, o administrativo funcionará das 7h às 13h; a Farmácia e o Almoxarifado das 7h30 às 17h0 e o setor TFD, o setor de Nutrição e o setor do Cartão SUS, funcionarão das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.

As demais unidades de saúde do município permanecem com atendimento normal, como UBSs e demais serviços. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Municipal Universitário (HMU) prosseguirão com atendimento 24h.

Qualquer emergência ou esclarecimento as pessoas poderão entrar em contato na Central de Combate ao coronavírus pelo número: (64) 9 9205-2617.