Cidades Confira como estudar fora do Brasil na pandemia sem sair de casa Durante isolamento, brasileiros buscam cursos online em universidades no exterior para se capacitar; conheça algumas opções

No isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, alguns brasileiros encontraram espaço para ampliar o conhecimento e dar um upgrade no currículo. Os cursos online, com certificação internacional, foram os preferidos durante a quarentena. Alguns procuraram escolas nacionais que já tinham parceria com universidades estrangeiras. Outros foram direto ao mercado i...