Nesta quarta-feira (15), Goiânia inicia um novo ciclo de vacinação contra a Covid-19. A primeira dose do imunizante começa a ser aplicada em adolescentes de 12 a 17 anos portadores de deficiências, gestantes e puérperas, além dos adolescentes sem deficiência com 17 anos completos, mediante agendamento pelo aplicativo ou site da Prefeitura. Já a terceira dose em idosos a partir de 70 anos com seis meses de intervalo da segunda dose, ou idosos imunossuprimidos com 60 anos ou mais e 28 dias de intervalo não precisa ser agendada.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

A população geral acima de 18 anos, gestantes, puérperas e idosos com a primeira ou segunda dose em atraso seguem sendo atendidos sem agendamento na capital. A aplicação da segunda dose está liberada para quem tiver data marcada até o dia 15 de setembro, ou em atraso, para as vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. O atendimento é entre 8h e 17h, conforme a as iniciais do nome, sendo o período matutino destinado às letras de A a L, e vespertino de M a Z.