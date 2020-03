Nesse período de pandemia do coronavírus, o Sistema Fecomércio Sesc-Senac e a OVG lançaram nesta segunda-feira (23), uma campanha de arrecadação de alimentos para as famílias economicamente mais vulneráveis em Goiás. O objetivo é conseguir 50 mil cestas básicas em empresas e domicílios de Goiânia durante o isolamento social.

As instituições mapearam centenas de entidades de assistência social que darão suporte para a entrega dos alimentos, com todos os cuidados para que as doações ocorram sem aglomerações de pessoas.

Como doar

As cestas básicas podem ser entregues na sede da OVG (Rua T-14, 249, Setor Bueno) e na unidade do Mesa Brasil Sesc Goiás, no Jardim Guanabara (Avenida Vera Cruz, quadra 45A, lotes 1 a 7).

O Sistema Fecomércio Sesc Senac inicia a campanha junto aos empresários do comércio, arrecadando alimentos, medicamentos e itens de higiene pessoal, que serão encaminhados à OVG e, posteriormente ao Mesa Brasil Sesc, que fará a distribuição.

Para ajudar, basta entrar em contato através do telefone: (62) 3219-5180 ou pelo e-mail: atendimento@go.senac.br