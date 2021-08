A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta segunda-feira (2) o calendário para aplicação da segunda dose das vacinas Astrazeneca e Pfizer até o dia 9 de agosto. A administração municipal relatou que as datas foram estabelecidas conforme o número de imunizantes recebidos e “respeitam o intervalo necessário entre a primeira e a segunda dose, que é de 12 semanas.”

As gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) continuam com o atendimento para as duas doses no Ciams Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América). No local, também continua o atendimento para reforço em atraso de idosos que receberam a primeira dose da Coronavac.

Confira as datas para aplicação da segunda dose:

– Podem se vacinar nesta terça-feira (3) as pessoas com data agendada no cartão de vacinação para os dias 4 e 5 de agosto.

– Podem se vacinar nesta quarta-feira (4) as pessoas com data agendada no cartão de vacinação para os dias 5 e 6 de agosto.

– Podem se vacinar na próxima quinta-feira (5) as pessoas com data agendada no cartão de vacinação para os dias 6 e 7 de agosto.

– Podem se vacinar na próxima sexta-feira (6/8) as pessoas com data agendada no cartão de vacinação para os dias 7 e 9 de agosto.

– Podem se vacinar no próximo sábado (7) todas as pessoas com datas previstas entre os dias 3 a 9 de agosto. Será uma repescagem.

– Podem se vacinar na próxima segunda-feira (9) as pessoas com data agendada no cartão de vacinação para os dias 9 e 10 de agosto.

Onde tomar a segunda dose:

Locais de atendimento para segunda dose da vacina Astrazeneca

Escola Municipal Francisco Matias

Rua Carlos Gomes – Parque Anhanguera, Goiânia – GO

SEST/SENAT

Av. Castelo Branco, s / n – Bairro São Francisco, Goiânia – GO

Escola Municipal Bárbara de Souza Morais

Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo, Goiânia – GO

Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste

Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 – Jardim América, Goiânia – GO

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I)

Rua Porto Alegre, 44 – Jardim Guanabara

Igreja de Cristo em Células

Rua FN-02, Área 02 – Setor Fonte Nova

Locais de atendimento para segunda dose da vacina Pfizer

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita



CSF Crimeia Oeste: Av. Domingos Lemes do Prado – Setor Crimeia Oeste



CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, Bairro – s/n – São Francisco



UPA Jardim Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo



Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães



Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Área 02, Setor Fonte Nova



Área I da PUC-GO: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário