Confira as fotos da forte e rápida chuva que causou estragos em Goiânia nesta quinta-feira (31)

O temporal forte e repentino que caiu em algumas partes de Goiânia na tarde desta quinta-feira (31) deixou um rastro de prejuízos. Pelo menos quatro árvores caíram no município e algumas sobre veículos e grades de proteção, como a do Parque Areião, no setor Pedro Ludovico, que ficaram danificadas. Confira as fotos da chuva desta quinta-feira (31): ...