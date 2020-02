Cidades Confira as alterações no trânsito e nas linhas de ônibus para o Carnaval dos Amigos, em Goiânia A 18ª edição do evento será neste sábado (15), mas desvios começam nesta sexta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade o trecho da Avenida 85, no setor Marista, deve ser reaberto na manhã de domingo (16)

Neste ano, o encontro final dos blocos da 18ª edição do Carnaval dos Amigos, neste sábado (15), será na Avenida 85 entre as avenidas T-11 e T-63, em Goiânia. Outra novidade é que nesta edição não haverá palco principal. Todos os trios elétricos dos oito grupos oficiais – além de outro com show do sambista Almir Serra – passarão por um corredor. A apoteose será às 18 horas, quando os grupos se enco...