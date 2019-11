Cidades Confira algumas dicas ao fazer trilhas ou visitar cachoeiras em Goiás; vídeo Estado conta com vários pontos turísticos famosos e nesta época do ano o fluxo de visitantes tende a aumentar

A chegada das férias escolares aliada às festividades de final de ano é um convite para muitos fazerem trilhas e passeios em cachoeiras e parques de Goiás. O Estado conta com vários pontos turísticos famosos e nesta época do ano o fluxo de visitantes tende a aumentar, apesar do aumento do volume de chuvas. Tenente do Corpo de Bombeiros e especialista em busca e salv...