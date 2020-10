Cidades Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Goiânia Na noite de sábado (10), a chuva chegou na capital e a população aplaudiu das sacadas

Depois de longos meses sem chuvas, calor insuportável, a chuva finalmente chegou em Goiânia e no interior do Estado. Na capital, ela foi recebida por muitos moradores com aplausos. Ver essa foto no Instagram ...