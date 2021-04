Com a chegada de novas doses de vacinas Astrazeneca e Coronavac, municípios já retomam hoje a vacinação da população idosa, trabalhadores da saúde, segurança pública, salvamento e forças armadas. Para ter acesso às doses é preciso ficar atento às regras do plano de imunização de cada cidade. Em alguns locais, pessoas com 60 anos já são atendidas, como no caso de Anápolis e Trindade. Em Goiânia, o público-alvo são idosos a partir de 62 anos.

Goiás recebeu 107.400 doses, sendo 86 mil unidades da AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, e 21,4 mil da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan. Das 107,4 mil vacinas recebidas, 86.055 são para a primeira dose e o restante para segunda dose. O governo estadual também informou que, das vacinas do novo lote destinadas à primeira dose, 30% serão para trabalhadores da saúde, 5% para forças de segurança pública e o restante para idosos.

Cada cidade mantém seu plano. Em Goiânia, as vacinas recebidas vão atender idosos com mais de 62 anos e que não conseguiram receber a dose até a última terça-feira (20). A prefeitura recebeu 42.750 doses, sendo 18.750 Astrazeneca e 24.000 Coronavac. Além das pessoas com mais de 62 anos, quem tem mais de 66 e já recebeu a primeira dose e que tenha nome com inicial de A a I, deve procurar um posto para receber o reforço do imunizante. É preciso levar o comprovante de que recebeu a primeira dose.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alterou um dos locais de vacina para este sábado. O posto que fica na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), no Setor Universitário, vai funcionar exclusivo para pedestres neste sábado. Quem tiver interesse em ser atendido no sistema drive thru deverá procurar o Estádio Serra Dourada ou o Shopping Passeio das Águas. Em todos os endereços, o funcionamento será das 8 às 17 horas. Seis escolas também atenderão pedestres neste sábado.

A gerente de imunização da SMS de Goiânia, Polyana Braga, destaca que não é necessário agendamento, mas é preciso levar documento pessoal e comprovante de endereço. Trabalhadores da saúde que tenham mais de 40 anos também podem se vacinar. Sete centros de saúde em Goiânia vão receber este público para a primeira dose. Quem vai receber a segunda dose, deve procurar o Shopping Cerrado. Neste caso, todos precisam fazer agendamento no aplicativo Prefeitura 24h e apresentar comprovante de vínculo empregatício.

Aparecida

Aparecida de Goiânia vacina pessoas com mais de 61 anos neste sábado. A cidade recebeu 13,2 mil doses de vacinadas, sendo 6 mil de Covonavac e 7,2 mil de Astrazeneca. Para quem optar pelo sistema drive thru, não é necessário agendamento, basta procurar a Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela e o Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança das 8 às 17 horas. Para a segunda dose, os idosos devem procurar o drive do Aparecida Shopping.

Para idosos a pé, a SMS do município disponibiliza agendamento da primeira dose nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. Para agendar, existe um link na página oficial da prefeitura ou pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. No dia marcado, é preciso levar documento de identidade, CPF ou cartão SUS e o cartão de vacinação.

A SMS da cidade também informou que dependendo da quantidade de doses que sobrarem depois de hoje, poderá ampliar, a partir de segunda-feira (26), a idade dos idosos aptos a receberem o imunizante.

Doses ainda estão chegando

Anápolis já vacina pessoas com 60 anos ou mais. Com a chegada de novas doses, a prefeitura anunciou postos exclusivos para pedestres no ginásio da UniEvangélica, no Banco de Leite e na unidade de saúde Santa Maria de Nazareth. A vacinação em esquema drive thru continua no CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty. Além da imunização por faixa etária a partir de 60 anos, a vacinação continua para profissionais de saúde e da segurança pública.

Em Trindade, a prefeitura também já vacina pessoas com mais de 60 anos. Neste sábado, o município atender das 8 horas até o meio-dia no Parque Lara Guimarães. Uma estrutura foi montada para atender tanto pedestres quanto quem for de carro. Na cidade também é exigido documento original e cópia de identificação pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço de Trindade.

Em Rio Verde, foram vacinadas ontem as pessoas que já haviam recebido a primeira dose de Astrazeneca em fevereiro. Para hoje, a cidade tem agendada a vacinação de trabalhadores de saúde com mais de 35 anos e que já fizeram o cadastro no site da prefeitura. Essas vacinas serão aplicadas em sistema drive thru das 8 às 17 horas na Feira Coberta da Vila Amália. As doses que chegaram ontem em Goiás devem chegar hoje ao município, que divulgará novos públicos atendidos a partir da próxima semana.

Caldas Novas agendou para segunda-feira (26) a retomada da vacinação. A prefeitura informou a chegada de 900 doses para aplicação de primeira dose em pessoas acima dos 62 anos. A cidade disponibiliza quatro endereços para aplicação das vacinas.