Decreto da Prefeitura de Goiânia publicado na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial do Município aumenta a flexibilização do funcionamento de bares e restaurantes, amplia o horário de academias de ginástica, libera a realização de eventos e o uso de áreas comuns de condomínios residenciais.

O documento prevê que bares e restaurantes podem abrir às 11 horas e funcionar até a 1 hora do dia seguinte. Foi permitida a realização de música ao vivo, com no máximo quatro músicos e um palco de 9 metros quadrados. A ocupação segue limitada em 50% da capacidade.