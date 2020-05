Cidades Confira 300 cursos online gratuitos para turbinar o seu currículo Temas variam e vão desde ‘inglês básico’ a ‘compliance’ e ‘estratégia e inovação’

Desde que se iniciou a pandemia do novo coronavírus no Brasil a medida de isolamento social tem sido adotada nos Estados como forma de prevenção do contágio pela Covid-19. Com isso, as pessoas têm passado mais tempo em casa e algumas querem aproveitar para investir em cursos que antes não se tinha tempo para fazer. Com isso, o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon e...