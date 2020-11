Cidades Confeitaria de Goiânia diz que árvore que caiu sobre veículos estava com raiz apodrecida Prejuízos foram cobertos pelo seguro e ninguém ficou ferido

A Richesse Confeitaria, no Setor Marista, em Goiânia, informou que a árvore de grande porte do estabelecimento estava com a raiz apodrecida e, por isso, caiu sobre dois veículos estacionados em frente ao local na última sexta-feira (20). Um veículo teve perda total e o outro ficou parcialmente avariado. O seguro da loja cobriu os prejuízos. Ninguém se feriu no epi...