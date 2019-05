Cidades Condutor que matou duas pessoas responde a ação penal e tem inquérito em curso Processos de motorista embriagado que causou morte de duas mulheres foram citados por juíza para mantê-lo preso após acidente

A prisão em flagrante do motorista da caminhonete que caiu em um barranco e deixou duas pessoas mortas na noite de domingo (19), Lin Waner Garcia de Oliveira, de 32 anos, foi convertida ontem pela Justiça em prisão preventiva.O veículo que ele conduzia após sair de um bar, no Setor São Judas, saiu da pista, na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, e capotou. Com ele est...