Cidades Condutor de ônibus esfaqueia flanelinha e atira em 3 homens em São Paulo A SSP informou que o caso foi registrado no 50º Distrito Policial como tentativa de homicídio

Um flanelinha foi esfaqueado e outros três homens foram baleados por um motorista de ônibus no Jardim das Oliveiras, na região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, na noite deste domingo, 27. O caso aconteceu durante uma festa em um bar. O condutor do coletivo foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria da Segurança Públic...