Vida Urbana Condenado por chacina na Serra das Areias é um dos fugitivos da CPP, veja lista Outros 23 detentos também fugiram; 8 já foram recapturados e 6 baleados durante o motim

Thaygo Henrique Alves Santana, de 24 anos, apontado como o mentor de uma chacina na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, é um dos 24 presos que fugiram na noite desta terça-feira (23) do Bloco B do Complexo Prisional do município. Esta área abrigava membros de uma mesma facção criminosa. A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou por me...