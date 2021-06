Cidades Condenações de estuprador em série somam mais de 150 anos Welinton Ribeiro da Silva foi preso em setembro de 2019

As condenações de Welinton Ribeiro da Silva, apontado como estuprador em série, ultrapassam mais de 150 anos de prisão. Segundo o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), ele já foi condenado em 11 ações penais. As denúncias, oferecidas pela promotora de Justiça Valéria Cristina de Paula Magalhães, apontam a prática dos crimes de estupro e outros, como roubo ...