Cidades Concurso público: Polícia Civil pede convocação de aprovados em Goiás Homologado em maio de 2019, certame estabelece 100 vagas para delegado substituto. Data final de nomeação foi prorrogada duas vezes e expira em 22 de maio

Com o mesmo efetivo de 30 anos atrás, a Polícia Civil de Goiás (PC-GO) aguarda um parecer do Estado a respeito da nomeação dos aprovados no último concurso cujo prazo, já prorrogado, expira no próximo dia 22 de maio. No total, o quadro de pessoal da PC conta com 145 cargos de delegado substituto, mas apenas 3 encontram-se preenchidos neste momento. Dos 538 cargos de d...