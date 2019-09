Cidades Concurso do Creci-GO com salário de R$ 1,3 mil prorroga inscrições até segunda-feira, 23 Conforme o edital, todas as vagas são de nível médio para o cargo de Profissional de Suporte Administrativo; taxa de inscrição é de R$ 48

O Concurso Público do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região/Goiás (Creci-GO) teve as inscrições prorrogadas até a próxima segunda-feira, 23. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do Instituto Quadrix, responsável pelo certame. Ao todo são 115 vagas, sendo três efetivas e 112 de cadastro de reserva. Confira o edital. Co...