Cidades Conclusão de ponte na Vila Alpes, em Goiânia, vai custar R$ 6,2 milhões Serviço foi iniciado na década de 2010, mas foi paralisado em 2012

A Prefeitura de Goiânia espera concluir em 210 dias as obras da ponte da Avenida Alpes, sobre o Córrego Cascavel. A Vila Alpes à Avenida C-107, no Jardim América. O serviço faz parte de um pacote de intervenções cujos processos licitatórios foram abertos pela administração municipal em abril deste ano. À época foram divulgadas também as construções do viaduto da BR-1...