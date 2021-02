Cidades Concluída investigação sobre morte de jovem após descarga elétrica no Lago Corumbá IV A investigação apurou que houve crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, além de fraude processual

A Polícia Civil (PC) concluiu as investigações sobre a morte de João Paulo Vieira Azevedo Sandre, de 28 anos. O homem morreu no dia 2 de janeiro deste ano, no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, após sofrer uma descarga elétrica. O caso agora será encaminhado ao Poder Judiciário. A investigação apurou que houve crime de homicídio culposo - quando não há intenção de mat...