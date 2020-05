Cidades Concessionárias só têm recursos para operar até quarta na Grande Goiânia Ainda sem acordo com poder o público para custear sistema de metropolitano, serviço pode ficar sem ser ofertado. Nova reunião é marcada para terça

A demora por um acordo com o governo estadual para ter recursos que arquem com o custeio do serviço de transporte coletivo metropolitano pode causar a paralisação deste até o final da próxima semana. A estimativa de técnicos do setor é que pelo menos duas das cinco empresas concessionárias só possuem verba para o custeio até a próxima quarta-feira, ou seja, não teria...