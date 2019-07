Cidades Concessionária nega início da cobrança de ingresso para parque na Chapada dos Veadeiros, em Goiás Em nota, a SociParques informou que segue em um período de pré-operação e, até o momento, não é exigido o pagamento de taxa para a visitação. Informação havia sido divulgada pelo site do ICMBio

Atualizada às 14h58. Concessionária que assumiu a gestão da visitação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), a SociParques negou, em nota, o início da cobrança do ingresso para o atrativo na região Nordeste de Goiás. A informação havia sido divulgada pelo POPULAR nesta segunda-feira (1) com base em um informativo publicado na página do ...