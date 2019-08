Cidades Concessões de rodovias com pista dupla terão tarifa diferenciada Objetivo, diz governo federal, é incentivar gestoras a duplicarem as vias

Para incentivar as concessionárias a duplicarem as rodovias, as próximas concessões federais do setor terão uma diferença de 30% nas tarifas cobradas em pista simples e em pista dupla. Segundo o gerente de Outorga da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Marcelo Fonseca, a ideia é associar o aumento tarifário à entrega das obras de duplicação. A reclassific...