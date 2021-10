Cidades Conass faz apelo pela manutenção do uso de máscaras A entidade, que reúne secretários de saúde de todo o país, publicou nota nesta sexta-feira pedindo que os gestores não flexibilizem a estratégia de combate à pandemia da Covid-10

O Conselho Nacional do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) publicou nesta sexta-feira (8) um apelo aos gestores do Sistema Único de Saúde para que mantenham o uso de máscaras em caráter obrigatório. Para o Conass a estratégia é indispensável ao sucesso dos esforços no combate à pandemia da Covid-10. “A vacinação da população, a testagem e o co...