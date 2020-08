Cidades Comurg vai testar servidores para detectar possíveis casos de Covid-19 Companhia adquiriu cinco mil testes e cerca de quatro mil servidores deverão ser avaliados na primeira fase da testagem ampliada

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) começou nesta quinta-feira (13), a testagem ampliada nos servidores ativos para identificar casos de infectados pelo coronavírus no órgão. Segundo o presidente da Comurg, Aristóteles de Paula, com o atual cenário de disseminação da pandemia, é importante continuar com ações preventivas para reduzir a possibilidade de contagio e...