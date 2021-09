Cidades Comurg retira quatro árvores da espécie oiti de calçada da Avenida T-4, no Setor Bueno Remoção ocorreu em atendimento a processo da Amma e prevê compensação ambiental, diz laudo da agência

Uma equipe da Companhia de Urbanização do Município de Goiânia (Comurg) retirou, neste domingo (19), quatro árvores da espécie oiti que ficavam na calçada do cruzamento entre a Avenida T-4 com a Rua T-64, no Setor Bueno. Segundo a empresa, a remoção foi feita em atendimento a processo da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Em laudo encaminhado pela Amma à...