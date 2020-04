Cidades Comurg retira pés de jamelão da Avenida Ipanema, em Goiânia Ação visa evitar acidentes de trânsito, visto que a fruta ao cair no chão deixa o asfalto escorregadio

Trinta e dois pés de jamelão estão sendo retirados, na manhã desta segunda-feira (13), do canteiro central da Avenida Ipanema, no Jardim Atlântico, em Goiânia. A ação é uma medida preventiva da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e também da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) para evitar acidentes de trânsito, já que a fruta deixa o asfalto escorregadio q...