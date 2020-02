Cidades Comurg retira 12 toneladas de lixo de ruas da região Sul de Goiânia após Carnaval dos Amigos; vídeo Oito blocos oficiais e pelo menos outros quatro participaram do Carnaval dos Amigos que, segundo a Polícia Militar, reuniu 130 mil pessoas

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) retirou de ruas da região Sul de Goiânia 12 toneladas de lixo após a passagem dos blocos do Carnaval dos Amigos, evento que ocorre na capital uma semana antes do período tradicional de folia. Após a retirada do lixo dois caminhões pipas tiveram de lavar o asfalto e as calçadas por causa do mau cheiro de urina e de cacos d...