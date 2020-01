Cidades Comurg registra queda de quatro árvores de sábado para domingo em Goiânia Dois galhos também caíram na Rua C-75 no setor Sudoeste e outro na Rua T-41, no setor Bueno

As chuvas deste fim de semana tem causado transtornos na capital. Segundo informou a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) de ontem para hoje (26) foram registrados a queda de quatro árvores, na Rua 9-B, no setor Oeste, outra na Rua Campo Grande, no Jardim Brasil, uma na Rua 55 no Centro e uma palmeira imperial na Avenida Venerando de Freitas Borges, no Jaó....