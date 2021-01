Cidades Comurg faz limpeza no Cemitério Santana, em Goiânia O POPULAR mostrou nesta semana o furto de arte tumular e reclamações sobre manutenção do local

Operários da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) estão trabalhando esta semana na roçagem e retirada de entulhos do Cemitério Santana, o mais antigo da capital, com 80 anos de funcionamento. O campo santo foi tema de reportagem do POPULAR na segunda-feira (4), após denúncias de famílias proprietárias de jazigos sobre o abandono e a falta de manutenção do local. Para tentar imp...