Cidades Comurg corta árvore de grande porte na Avenida Mutirão Companhia argumenta que a planta estava doente e ameaçava cair

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) cortou uma árvore de grande porte de uma calçada da Avenida Mutirão, no setor Bueno, neste domingo (2). De acordo com a companhia, a árvore estava doente e ameaçava cair. A retirada foi realizada atendendo pedido da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Uma equipe da Enel Goiás esteve no local para dar apoio à oper...