Cidades Comunidade universitária da UFG será testada para Covid-19 Através do projeto Tenda Itinerante será adotado o protocolo RT-LAMP desenvolvido por pesquisadores da instituição

A partir da próxima semana a Universidade Federal de Goiás (UFG) vai testar, através do projeto Tenda Itinerante, professores, estudantes e técnico-administrativos vinculados à instituição para detectar Covid-19. O atendimento nos dias 13, 14 e 17 será realizado das 9 às 16 horas no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia. S...