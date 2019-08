Cidades Comunidade Fazenda da Esperança é homenageada no Senado Federal Fundadores e gestores de instituição que atende a dependentes químicos acompanharam a sessão em Brasília. Organização tem mais de 140 unidades

Com mais de 140 unidades distribuídas por todos os Estados do Brasil e pelo mundo, a Fazenda da Esperança recebeu nesta segunda-feira (12) uma homenagem no Senado Federal, em Brasília. O evento, que ocorreu no plenário foi presidido pelo senador Siqueira Campos (DEM-TO) e contou com a presença dos fundadores freis Hans Stapel e Nelson Giovanelli Rosendo; do presidente-g...