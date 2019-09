Cidades Comunidade decide sobre adoção de modelo cívico-militar no Entorno do Distrito Federal População de Águas Lindas e Valparaíso poderá escolher nesta sexta-feira (20) pela implantação ou não de programa do governo federal, em duas unidades dos municípios

Na tarde desta sexta-feira (20) à tarde a população de Águas Lindas e Valparaíso poderá aprovar ou não a implementação do modelo de educação cívico-militar, do governo federal, na Escola Estadual de Águas Lindas e na Escola Estadual Céu Azul. As audiências vão ocorrer quase como uma surpresa. A definição pelas unidades foi feita pelo governo estadual na noite desta qui...