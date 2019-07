Cidades Composto de planta da Mata Atlântica combate leishmaniose e Chagas Estudo pode resultar em novos medicamentos para o tratamento de pacientes

Composto derivado de planta originária da Mata Atlântica, a Nectranda leucantha, conhecida como canela-seca ou canela-branca, combate parasitas que transmitem a leishmaniose visceral e a doença de Chagas. Estudo do Instituto Adolfo Lutz, Universidade Federal do ABC e Universidade de Oxford, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), p...