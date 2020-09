Morreu na noite desta sexta-feira, 18, o compositor e músico Daniel Damasceno, 35 anos, após uma colisão com um caminhão na BR-452, em Itumbiara, no interior do Estado. Ele colecionava sucessos eternizados por artistas como Michel Teló, Luan Santana, João Bosco e Vinícius e Jorge e Matheus. O compositor deixa a esposa e duas filhas.

Segundo o corpo de bombeiro - que atendeu a ocorrência, a caminhonete colidiu com um caminhão e, após o acidente, Daniel ficou preso às ferragens do veículo, morrendo logo em seguida. O motorista e o passageiro do caminhão não sofreram lesões. O acidente será investigado, mas, até o momento, não há indícios que apontem a causa.

Daniel lista entre os nomes de composições famosas como Balada Sertaneja, Ei, Psiu! Beijo Me Liga, Maus Bocados (Editora responsável) e outras diversas. O corpo já foi liberado do Instituto Médico Legal (IML)