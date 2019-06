Cidades Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia é multado por despejo de esgoto a céu aberto Secretaria de Meio Ambiente do município informou que junto com a notificação encaminhou uma orientação para adequação do sistema de esgotamento sanitário da unidade

O Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia foi multado pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA) do município. De acordo com a pasta, a notificação ocorreu há 15 dias por conta do esgoto a céu aberto que é despejado da unidade. Isto seria uma ação frequente no local. Em nota, a pasta informou que além da notificação foi entregue também uma orientação para adequação do s...