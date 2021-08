Alunos do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio de qualquer escola do Brasil reconhecida pelo MEC podem testar seus conhecimentos em Matemática e Língua Portuguesa, numa competição de cunho educativo, que também busca identificar novos talentos. A 3ª edição da ONElite, olimpíada do Elite Rede de Ensino, tem inscrições gratuitas abertas até 10 de setembro, sexta-feira, que podem ser feito por aqui.

A olimpíada conta com cinco categorias: júnior (4º e 5º anos do Ensino Fundamental), nível 1 (6º e 7º anos do Fundamental), nível 2 (8º e 9º anos do Ensino Fundamental), nível 3 (1ª e 2ª séries do Ensino Médio) e nível 4 (3ª série do Ensino Médio).

A primeira fase da Olimpíada será no dia 25 de setembro, sábado, das 8h às 12h (horário de Brasília) e as provas serão aplicadas via plataforma digital. Os alunos do nível júnior farão questões objetivas de Matemática e de Português, dez de cada disciplina. Já os estudantes dos níveis 1, 2, 3 e 4 realizarão 15 questões objetivas de Matemática e 15 questões objetivas de Português. Com exceção do nível júnior, todos os demais devem participar de duas fases.

Os classificados para a segunda e última fase dos níveis 1, 2, 3 e 4 terão pela frente também provas objetivas e on-line no dia 23 de outubro (sábado), das 8h às 12h (horário de Brasília): serão dez questões de Matemática e 15 de Português. Os alunos que obtiverem as 60 melhores notas por categoria serão premiados. Do 1º a 10º lugar, os estudantes receberão medalhas de ouro; do 11º ao 22º, medalhas de prata; do 23º ao 40º, medalhas de bronze; e do 41º ao 60º, menções honrosas.