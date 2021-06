Companheira de Lázaro Barbosa diz estar em choque e revela ameaças contra a família

Atualizada às 11h23.

A companheira de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, uma jovem de 19, afirmou que espera que ele se entregue. Em entrevista ao Correio Brasiliense, ela, que optou por não se identificar, contou que está em choque, que a família está sofrendo ameaças e a filha do casal, de 2, fica perguntando por ele. Ele tem outro filho, de 4, de um relacionamento anterior. Nesta quinta-feira (17), as buscas por ele, que é suspeito de uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal (DF), entraram no nono dia.

Segundo a jovem, eles se conheceram por meio de uma tia de Lázaro, amiga da sua família, e estão juntos há 4 anos. A companheira afirmou que está decepcionada com as atitudes dele. "Se a gente tivesse a oportunidade de ir com a polícia para o meio do mato, para convencê-lo a se entregar. A gente não sabe o que aconteceu na mente e no coração dele. A ficha não caiu", destaca.

Em relação a rituais macabros, a jovem rebateu e afirmou que a família está sendo alvo de fake News. "Não acredito em nenhum ritual. Ele tinha uma fé em Deus muito grande, foi até pregador da palavra no presídio. Eu só vou acreditar que ele se envolveu mesmo nisso quando ele for pego e falar", pontuou.

Além da jovem, uma tia de Lázaro também conversou com a reportagem do Correio. A mulher, que não quis se identificar, contestou as falas do pai do suspeito, que também deu entrevista ao veículo. Segundo ela, Edenaldo Barbosa Magalhães, de 57, no passado teve problemas com álcool e sempre foi agressivo com o filho. "Ele batia no Lázaro e até dizia que não era filho dele. Gostava só do outro filho", disse.

Ela contou ainda que a infância do sobrinho foi conturbada e ele era carente de atenção.