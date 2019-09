Cidades “Como seguir minha vida?” Promotora de vendas de 46 anos ficou presa por 2 anos mesmo com a sentença tendo prescrita. Mãe de uma criança de 8 anos, ela havia acabado de ficar viúva na época da prisão

No dia 25 de outubro de 2017 a promotora de vendas Beatriz (nome fictício) foi detida no trabalho. No momento em que o mandado de prisão foi cumprido, a pena imputada a ela tinha sido prescrita dois anos antes. Mesmo assim, ela permaneceu recolhida na Penitenciária Feminina Consuelo Nasser, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, por quase dois anos. Com a int...